元乃木坂46で声優の佐々木琴子（27）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。声優事務所、株式会社アルディに準所属をすることを発表した。「アルディに準所属として加入しました。引き続きがんばりますので、よろしくお願いします!」と報告し、意気込みをつづった。20年3月に乃木坂46から卒業。主な出演作に「けものフレンズ3」キングペンギン役、「Link!1Like!ラブライブ!」夕霧綴理役などがある。