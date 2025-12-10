第一三共ヘルスケアは、11月26日の「いい風呂の日」に合わせ、口臭予防歯みがき「ブレスラボ」と東京都墨田区の人気銭湯「黄金湯(こがねゆ)」との1日限定コラボイベント『わるいが今日は歯みがき牛乳をどうぞ』を開催しました。歯みがき後に牛乳を飲む、“銭湯ならでは”の体験企画を今回は取材しました。○歯みがき後の牛乳は本当に美味しいのか？ 墨田区の人気銭湯で開かれた「ブレスラボ」イベントで検証してみた黄金湯へ行く途