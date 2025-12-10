「お腹まわりが厚く見える…」という悩みは、腰周りの筋肉の柔軟性低下が原因の１つ。そこで今回は、上半身を大きく“ねじる”ことで「広背筋」や「腹斜筋」を刺激し、贅肉のつきにくい腰周りに導く簡単ストレッチを紹介します。血流や代謝を促し、ウエストラインをスッキリ見せる効果を期待できるのも魅力です。🌼腰まわりの贅肉スッキリ！１日１分【くびれ復活が叶う】簡単“体側”ストレッチ腰周りの引き締めに効く簡単