胃腸薬「ガスター10」を展開する第一三共ヘルスケアは、1年以内に胃痛を経験した全国の働く20〜60代男女800名を対象に「ストレス胃痛実態」に関する調査を実施した。その結果、1年以内に胃痛を経験した“胃痛持ちワーカー”の4割以上が「週1回以上胃痛を感じる」と回答し、主要因として「ストレス」を挙げた。胃痛が仕事のパフォーマンスに与える影響は大きく、年間で約2.7兆円規模の経済損失が生じている可能性を指摘した。○胃痛