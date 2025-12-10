年齢とともに気になりやすい下半身の“もたつき”。太ももが張りやすい、お尻の位置が下がって見える…そんな悩みの多くは、股関節まわりの筋肉が十分に使えていないことが関係しています。そこで今回は、太もも裏とお尻を同時に刺激できるピラティスの簡単エクササイズ【股関節スクワット】を紹介します。太もも前ばかり使うクセが“下半身太り”を招いていた下半身にボリュームが出やすい原因の一つが、「太ももの前側ばかりを使