2026年1月28日に発売される宮田愛萌の1st写真集のタイトルが『Lilas（リラ）』に決定。合わせて、表紙と裏表紙が解禁された。【写真】裏表紙はセブシティのシンボルの前で撮影！楽しそうな宮田愛萌がかわいいタイトル『Lilas』は、高校生時代にセブに短期留学をした際、宮田が使用していたイングリッシュネームからとられた。Lilas はフランス語でライラックのこと。南国に咲く花のような宮田の美しさも感じさせるタイトルと