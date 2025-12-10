2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集のタイトルが『透明な覚悟』と決まった。併せて、カバー4種（通常版＆限定版3種）が公開となった。【写真】どの梅澤美波も美しい！各店限定のカバー画像が公開本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚