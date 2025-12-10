勝地涼と瀧本美織がダブル主演を務め、2026年1月8日スタートするドラマ 『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）で、物語のカギを握る追加キャストとして、真飛聖、佐津川愛美、磯山さやか、川西賢志郎、和田雅成、畠桜子、瀬戸さおり、四谷真佑の出演が発表された。【写真】元タカラジェンヌから芸人まで『身代金は誘拐です』追加キャスト8人をイッキ見本作は、「愛する娘のために誘拐犯になれる