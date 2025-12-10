クラブが公式発表湘南ベルマーレは12月10日、長澤徹氏がトップチームの新監督に就任することを正式発表した。昨季途中まで大宮アルディージャを指揮していた長澤監督に、来季からのチーム再建が託される。現在57歳の長澤監督は、現役時代はヤマハ発動機（現ジュビロ磐田）や本田技研でプレー。引退後は1998年に本田技研のコーチとして指導者の道を歩み始め、FC東京では長年にわたりトップチームや下部組織の指導に携わった。