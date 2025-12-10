俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）最終回が９日に放送され、“鮎メロ”こと鮎美（夏帆）に様々な意見が寄せられた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）最終回で勝男（竹内涼真）と鮎美はよりを戻す。しかしどこか２人はギクシャクし、お互い本音も言えななかった。鮎美は「誰かの後ろじゃなくて横に立てる自分でいたい」と話し、勝男は「