将棋の福間香奈女流六冠が１０日、大阪市の弁護士会館で、出産予定日前後のタイトル戦を事実上不戦敗とする規定の見直しを求め、日本将棋連盟に要望書を９日に送った件で記者会見に出席した。福間女流六冠は昨年４月に妊娠が判明。妊娠・出産に伴うタイトル戦の扱いに関する規定がなかったため、連盟と協議を重ねた。昨年１２月の出産前後は休場し、挑戦者だった一部の対局は不戦敗となった。連盟は今年４月、女流棋士の対局規