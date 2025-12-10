神谷浩史が自身の誕生日である2026年1月28日に発売する11thミニアルバム『Share Music』の収録内容が解禁。併せてアーティスト写真とジャケットビジュアルも公開された。本作は、前作「HARETTER」から約1年半ぶりのリリース。この度、Kiramuneレーベル所属の吉野裕行などとのコラボ楽曲の収録が発表された。吉野裕行とのコラボ曲「無限パラドックス」は“こんな世の中でも、信じられるものを見つけてほしい”という強いメッセージ