BUCK∞TICKが、2025年12月24日に発売するLive Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』より、「スブロサ SUBROSA (Live at LINE CUBE SHIBUYA 2025/7/9)」を公開した。「スブロサ SUBROSA」は、メンバー4人による新体制BUCK∞TICKが2024年12月発売したアルバム『スブロサ SUBROSA』に収録され、アルバムと同タイトルを冠した、アルバムを代表する楽曲となっている。本映像を全編フルで公開するのは初となるので、ぜひチェッ