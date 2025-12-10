就職活動の際、第一志望の企業説明会に何度アクセスしても「満席」なのに、有名大学の友人は簡単に予約できた。ある学生が直面したこの不条理は、公には存在しないとされる「学歴フィルター」が原因かもしれない。 【画像】学生による「就職偏差値」の捉え方 学歴不問を掲げる企業が増えるなか、まだ学歴フィルターは存在するのだろうか。キャリアカウンセラーの七野綾音さんに話を聞いた。 ー「学歴フ