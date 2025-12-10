回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボキャンペーンが12月10日、スタートします。初音ミクをはじめ、「Leo／need」「25時、ナイトコードで。」などに登場するキャラクターの描き下ろしデザインを使用したコラボ限定マルチポーチやユニットチャームセットなどが付属するメニューが販売されます。【写真】MORE MORE JUMP！Vivid BAD SQUAD