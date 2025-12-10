マスタープランから、宇都宮市二荒町・オリオン通り入口に「SNACK ROOM6(スナック ルームシックス)」が登場。2025年12月11日(木)にグランドオープンします。 マスタープラン「SNACK ROOM6(スナック ルームシックス)」  オープン日：2025年12月11日所在地：栃木県宇都宮市二荒町9-1新世界ビル 3F営業時間：19：00〜5：00定休日：なし料金システム（1セット60分）：・VIPルーム 男性4,000円／女性3,000円・パブリック