日本服装ベルト工業連合会が、12月10日の「ベルトの日」を記念したInstagramキャンペーンを実施。2025年12月10日(水)から12月20日(土)までの期間、抽選で100名に紳士ベルトが当たる企画が開催されています。 日本服装ベルト工業連合会「ベルトの日」プレゼントキャンペーン 応募期間：2025年12月10日(水)〜2025年12月20日(土)当選人数：100名様賞品：紳士ベルト（※賞品は選べません）応募方法：Instagram公式アカ