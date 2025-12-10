高知県内の公務員に12月10日、冬のボーナスが支給されました。県職員の平均支給額は3年連続の増額となりました。冬のボーナスの県職員の平均支給額は80万4124円で、前の年に比べ4.9パーセント、3万7365円増えました。県職員の冬のボーナス増額は3年連続です。これは、去年の県人事委員会の勧告に基づき、支給月数を0.05か月引き上げたことによるものです。特別職では、茺田知事が291万8850円、西森