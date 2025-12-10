宇宙服・火星探査車のレプリカや月・火星からの隕石・火星旅行の疑似体験コーナーなど、宇宙に関する展示を集めた企画展が、高知県高知市で開かれています。この展示は、人類の宇宙への足跡を辿りながら、地球で生きることの素晴らしさを感じてもらおうと、全国で34都市目に開催されたものです。会場の高知市のぢばさんセンターには、宇宙服・火星探査車のレプリカや月や火星からの隕石など、150点以上が展示さ