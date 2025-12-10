歌手の木村カエラ（41）が10日までに自身のインスタグラムを更新。最近のヘアスタイルショットを公開した。自身のインスタグラムで「最近のヘアースタイルは、マシュルームボブという感じにしている」とヘアスタイルショットを公開。「ボブにもなりたいし、マシュルームにもなりたい。いいとこ取り。カラーはマスタード色」とヘアスタイルのサイドショットも投稿した。ネットでは「どんな髪型でも似合いますね！」「本当に