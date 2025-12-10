お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が“権力”への野望を明かした。10日、東京・渋谷モディで行われる米歌手サブリナ・カーペンターの最新アルバム「マンズ・ベスト・フレンド」日本盤リリース記念展示「The Man’s Best Friend Exhibition」オープニングイベントに出席。クリスマスプレゼントで欲しいものを聞かれ「圧倒的権力です」と即答。メンバーのすがちゃん最高No．1（34）も「サンタさんもお前の家は無視です」と