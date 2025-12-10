神奈川県や群馬県で発生した山火事は、ヘリコプターによる消火活動が行われています。記者「発生から18時間ほどが経過したいま、消防のヘリコプターが放水を開始しました」神奈川県の日向山では、9日午後に山火事が発生し、延焼が続いていましたが、消防によりますと、10日午前8時すぎからヘリコプター2機で放水による消火活動が始まりました。火の勢いは弱まっているものの、現在も鎮圧のめどは立っていないということです。一方