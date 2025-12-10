お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が10日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）を欠席した。放送中に自身のX（旧ツイッター）を更新し、寂しさをにじませた。山里は8日から体調不良により番組を欠席しており、この日は水曜コメンテーターの児嶋が代打MCを務めた。番組の終盤、MCのフリーアナ武田真一が「山ちゃんが放送中にXに投稿してるみたいです」と紹介。スタジオのモニターに「放送中です。