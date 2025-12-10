【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】ネット配信で新旧の名作や話題作ができるいつでも見られるようになった今、ビジュアル家電に再注目だ。進化のポイントは超高画質と場所を選ばずコンテンツが楽しめる自由さだ。＊＊＊【デジタル・ガジェット部門】ビジュアル家電これまでビジュアル家電の王様といえば、ダントツでテレビだった。高画質大画面で映画などを視聴するのが王道だったのだ。しかし昨今は、テレビ以外の