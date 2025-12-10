きょうは穏やかに晴れて、日差しのもとでは過ごしやすい陽気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は日差しが多く過ごしやすい天気に あすは岐阜中心に夕方から雨や雪予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/10 昼） 正午前の名古屋市は雲は出ていますが、朝から広く日差しが届いていて、気温は12.6℃と、きのうよりも風は穏やかです。 きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。降水確率は10％以下で、天気の崩れはなさそ