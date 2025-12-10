共立メンテナンスは、「天然温泉 越前の湯 御宿 野乃福井」を2026年2月18日にプレオープンする。建物は地上10階建て。全館畳敷きで、客室はダブル、ツイン、トリプル、ファミリールーム、ユニバーサルトリプルの5タイプ全152室を設けた。館内最上階には天然温泉の内風呂と露天風呂を備えた大浴場、オートロウリュの高温ドライサウナ、水風呂、外気浴スペースを完備し、風呂あがりにはアイスや乳酸菌飲料を無料で提供する。その他、