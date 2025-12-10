東京空港交通は、新宿駅〜成田国際空港間の往復乗車券の購入で、復路が半額となるキャンペーン乗車券を12月16日から販売する。公式ウェブサイトでの新宿駅発往復乗車券の購入が対象で、往復運賃は5,400円となる。小人運賃は設定しない。発売期間は12月16日から2026年2月28日まで。有効期限は購入日から2か月間。また、利用者の中から抽選で10名に、リムジンバスオリジナルグッズをプレゼントする。