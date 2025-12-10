SOXAIは、日本発の睡眠管理用スマートリングの新モデル「SOXAI RING 2」（ソクサイリングツー）を発売した。価格は3万9980円。公式ECのほか、一部の家電量販店などで順次取り扱いを開始する。Amazon.co.jpでは2026年1月以降に発売する。 「SOXAI RING 2」は、睡眠データや体調、運動などのバイタルデータを取得・分析できる指輪型のウェアラブルデバイス。特許取得済みの光学技術を活用した独自