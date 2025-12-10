Nothingは、コミュニティーメンバーと共同で開発したスマートフォン「Phone (3a) Community Edition」を発表した。12月12日発売で、価格は5万9800円。世界で1000台の数量限定販売となる。 ユーザーとの共創によるデザインと機能 「Phone (3a) Community Edition」は、Nothingがコミュニティーメンバーと共に製品を作り上げる「Community Edition」プロジェクトによって誕生