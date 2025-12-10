長崎大学文教キャンパスにある音楽ホールの命名権＝ネーミングライツを十八親和銀行が取得しました。 十八親和銀行がネーミングライツを取得したのは、長崎大学文教キャンパスにある「長崎創楽堂」です。 約100席の音楽ホールで「十八親和ホール・長崎創楽堂」に名前を改め、芸術文化の普及活動を支援します。 （十八親和銀行 山川 信彦頭取） 「想像力をかきたてる活動に