北朝鮮による拉致問題の解決に向け、県警が情報提供を呼びかける懸垂幕を掲げました。 10日から『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』が始まりました。県警ではその取り組みの一環として2006年から毎年本部に懸垂幕を掲げ、県民に拉致容疑などの情報提供を呼びかけています。県警によりますと、北朝鮮による拉致事件の情報提供は、年数件に留まっているということです。 ■県警外事課 早川健太郎課長補佐 「一生懸命 捜査・調査に