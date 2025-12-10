広島東洋カープは１０日、２０２６年春季日南・沖縄キャンプの日程を発表した。参加メンバーは未定。【一軍】＜日南キャンプ＞期間：２月１日（日）～２月１２日（木）【休日】４日（水）・９日（月）＜沖縄キャンプ＞期間：２月１４日（土）～２月２５日（水）【休日】１３日（金）・１９日（木）【二軍】＜広島キャンプ（大野練習場／由宇練習場）＞期間：２月１日（日）～２月３日（火）＜