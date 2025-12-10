利用客が増加する年末年始を前に、旅客船の安全総点検が行われました。 安全総点検は、長崎運輸支局が人や物の流れが集中する年末年始を前に毎年実施しています。 10日は長崎海上保安部と合同で、長崎と五島を結ぶ旅客船「ぺがさす2」の整備状況や救命設備の確認を行いました。 （長崎海上保安部 真粼 和彦 長崎港長） 「現段階では大きな指摘事項はない認識。(年末年始は)人や物が集中 増加するの