自身のSNSに清水への感謝を書き込んだ乾貴士(C)Getty ImagesJ1リーグ清水の元日本代表MF乾貴士が、12月10日までに自身のインスタグラムを更新。今季で契約満了が発表された37歳のベテランは「全ての人に感謝しかないです！！ほんまにこのチームで戦えて幸せでした！！」などと書き込んだ。【写真】17枚の写真に込めた感謝…清水退団の乾貴士の投稿をチェック2022年夏に加入。同年6月に規律違反をきっかけに、C大阪を退団して、