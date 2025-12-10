ウクライナの和平交渉をめぐりアメリカのトランプ大統領は、ゼレンスキー大統領は「負けつつある」と述べ、アメリカが提示した和平案の受け入れを求めました。トランプ大統領は9日に公開されたアメリカメディアのインタビューで、ウクライナの和平交渉をめぐりロシアが強い立場にあると強調しました。トランプ大統領「ゼレンスキー大統領は現実を受け入れ、行動を起こすべきだ。彼は負けつつあるのだから」トランプ氏はゼレンスキ