「生のときしっとりミルク」明治は、5月13日から2度にわたりエリア限定で発売してきた商品「生のときしっとりミルク」が予想を上回る好調な売れ行きを記録したことを受け、パッケージを新たに来年1月13日から全国で発売する。「生のときしっとりミルク」は、同社独自の特許製法「生ねり製法」で生み出されたしっとりとやわらかで濃密な味わいを楽しめる新領域の菓子で、「新しすぎてチョコレートとは呼べない」というキャッチコピ