ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が９日、最終回を迎えた。勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）の新たな関係が描かれたが、ネットでは、勝男の後輩・南川（杏花）のその後を気にする声が上がった。「じゃあ、あんたが−」最終回では、ヨリを戻した勝男と鮎美が、それぞれの仕事で一歩を踏み出す。ハラスメントで出勤停止を食らっていた勝男は処分が解け、会社に復帰。おにぎりハラスメントで勝男を訴えていた柳沢