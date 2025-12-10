球磨焼酎の蔵元にスイスのバイヤーが訪れ、販路拡大について意見を交わしました。 【写真を見る】「球磨焼酎をスイスへ！」 蔵元とバイヤーが販路拡大に真剣な意見交換スイスは4つの言語圏で好みもそれぞれ！？ 9日夜、人吉市のホテルで開かれた意見交換会には、スイスのバイヤーであるマチュー・ツェルヴェガーさんと和田徹さんの2人が出席しました。 和田さんは「スイスには4つの言語圏があ