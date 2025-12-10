戦時中の暮らしぶりも伝わる展示会 熊本県宇城市の商業施設で「うき戦争の記憶展」が開かれています。 【写真を見る】「うき戦争の記憶展」戦時中の暮らしぶりが伝わる資料など熊本県宇城市 イオンモール宇城で開かれているこの展示会は、戦後80年が経過しても戦争の風化を防ぎ、悲惨さを後世に伝えて行こうと企画されたものです。 戦時中、宇城地区では空襲で多くの住民の命が奪われ、インフラにも被害がありました。