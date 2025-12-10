海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、仙台市内で入団会見を行った。背番号は「２７」に決まった。今の気持ちを「緊張しています」と話し、「すごく光栄なことですし、似合うと思って来たので、あとは皆さんがどう評価していただけるかだと思います」とはにかんだ。宣言残留も認められている中、楽天入りを決めた理由については「１番最初に声をかけてもらった。石井ＧＭと