政府、与党が延長する方向で検討している住宅ローン減税の詳細が10日、判明した。中古住宅の支援拡充が柱で、減税額を算出するのに使う借入残高の上限をこれまでの最大3千万円から同4500万円まで引き上げて税負担を軽減する。