ボイジャー1号が星間空間に突入する様子を描いたイメージ図/NASA/JPL-Caltech（CNN）米航空宇宙局（NASA）の深宇宙探査機「ボイジャー1号」がまもなく歴史的節目に達する見通しだ。ボイジャー1号は2026年11月、「1光日」の距離に到達する。1977年に打ち上げられたボイジャー1号は現在、地球から約254億キロ離れた星間空間を航行しており、人類が送り出した探査機として最も遠い場所に位置している。NASAジェット推進研究所（JPL）