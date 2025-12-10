カープ選手がお勧めする飲食店にデイリースポーツ鯉番が訪れてリポートする『赤ヘル戦士思い出グル巡り』。最終回は島内颯太觔投手（２９）が通う「焼肉本家くれや」（広島市南区）へ向かった。広島市南区にある「焼肉本家くれや」は、カープカラーの真っ赤な外装が目を引く一軒だ。シーズン中は外食を控える島内がオフの“ご褒美”として妻と足を運んでいる同店。「何を食べてもおいしいですよ」と笑顔で紹介してく