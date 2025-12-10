茨城・古河市の介護老人保健施設に入所する男性2人の体内に空気を注入して殺害した罪などに問われている元職員の女が、初公判で無罪を主張しました。介護老人保健施設「けやきの舎」元職員の赤間恵美被告（39）は2020年、入所者の鈴木喜作さん（当時84）の体内に点滴を介して空気を注入して殺害したほか、約1カ月後にも同様の手口で入所者の吉田節次さん（当時76）を殺害した罪に問われています。裁判の争点は、2人の死因が他殺か