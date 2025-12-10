さまざまなジャンルで活躍する創作者たちが想像力を駆使して絵本を舞台に100年後を描き出す「100年後えほん」シリーズ（岩崎書店）。子どもたちに100年後の未来を夢見てワクワクドキドキしてほしい、という願いから誕生したシリーズだ。この記事の画像を見る第2弾となる今回は、『焰』で谷崎潤一郎賞を受賞し、現実と幻想が混ざり合った作品を多くがけている小説家・星野智幸さんの初の絵本『うちゅうじんになるみ』。星