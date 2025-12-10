「Are You Sure?!」シーズン2 (C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved. 今年の6月で7人全員が兵役を終え、2026年春にはフルメンバーでのカムバックを予定しているBTS。待望の復活に早くも期待の声が上がる中、いち早く除隊していたJINやJ-HOPEは今年ワールドツアーを行うなど、個人としての活動も展開中だ。そんなメンバーの中でも"グクミン"として親しまれるJIMIN(ジミン)＆JUNG KOOK(ジョングク)のコンビも