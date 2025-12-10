【モデルプレス＝2025/12/10】モデルの井手上漠が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。自分で作ったクリスマスケーキを公開し、話題を呼んでいる。【写真】22歳モデル「センスが素敵」手作りクリスマスケーキ◆井手上漠、華やかなクリスマスケーキを披露井手上は「クリスマスケーキつくった」とつづり、クリスマスムード漂うケーキの写真を投稿。苺や銀のシュガーパール、サンタクロースやトナカイの飾りがあしらわれた華