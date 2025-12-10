物流費をはじめとした各種コスト上昇に加え、為替の円安傾向も続く中、オイルバリューは一時50%を超えた。「オイルバリュー」「ミールバリュー」とは、大豆を搾油した時に得られる油と大豆かすの相対的な価値比率を指す業界用語だ。オイルバリューの上昇は、裏返せばミールバリューの低下を意味する。製油メーカー役員への取材では、「かつてミールバリューが50%を下回ったのは記憶にない」と話し、異常事態であることを物語る。も