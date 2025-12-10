2025年12月10日、オーストラリアが世界で初めて16歳未満のSNS利用を禁止する法律を施行しました。これにより各SNSは16歳未満のアカウントを全て無効化するなど、厳しい規制措置を講じる必要が生じます。Social media ban explained: when does it start in Australia, how will it work and what apps are being banned for under-16s? | Social media ban | The Guardianhttps://www.theguardian.com/media/2025/dec/10/social-me