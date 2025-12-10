【Amazon：ガンプラ商品】 12月10日 販売再開 Amazonにて、BANDAI SPIRITSのガンプラが販売再開している。 今回Amazonにて2026年1月に再入荷予定のガンプラが販売再開しており、「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka」や「HG 1/144 赤いガンダム」「HG 1/144 エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」「HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス」など、様々な商品が販売していることが確認で